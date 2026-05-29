Leandro Paredes es consultado por su pelea con Fernando Zampedri y no deja dudas: Esto dijo

El astro de Boca Juniors tuvo su partido aparte con Fernando Zampedri y fue consultado en zona mixta por el altercado.

Universidad Católica protagonizó el gran golpe de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América el día de ayer, donde derrotaron por la cuenta mínima a Boca Juniors en Argentina y dejaron a los trasandinos afuera del certamen internacional.

Una de las escenas que más llamó la atención ocurrió en el segundo tiempo cuando Fernando Zampedri fue reemplazado. Ahí, se le vio en un duro intercambio de palabras y gestos con Leandro Paredes, figura absoluta del cuadro trasandino.

En zona mixta, el seleccionado argentino que jugará el Mundial de Norteamérica 2026 fue consultado sobre el intercambio con Fernando Zampedri y si sólo quedó en eso, respondiendo “Sí, sí”.

Zampedri y la UC a octavos. | Foto: Photosport

Sobre el fracaso que significa para Boca Juniors quedar afuera en fase de grupos, Paredes dijo que “Somos todos conscientes que hay que mejorar. Así no podremos lograr lo que queremos”, dijo.

El trasandino, de igual manera, hace una autocrítica y reconoce que Boca Juniors tuvo pocas aproximaciones al arco cruzado: “Llegamos muy poco. En los últimos partidos en casa nos llegaron solo una vez y nos hacen el gol”, remató.

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Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Universidad Católica disputará los octavos de final de la Copa Libertadores de América y Boca Juniors deberá enfrentar a O’Higgins en los Playoff de Copa CONMEBOL Sudamericana.

En síntesis

Universidad Católica derrotó 1-0 a Boca Juniors en Argentina y clasificó a octavos.

Fernando Zampedri y Leandro Paredes protagonizaron un duro intercambio de palabras en el partido.

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