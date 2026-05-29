La UC humilla a periodista de TyC Sports con irónica frase tras eliminar a Boca Juniors: “Gracias…”

La UC aprovechó la clasificación en La Bombonera para responderle a un reconocido comunicador argentino que había minimizado sus opciones en la Copa Libertadores.

Universidad Católica vivió una noche inolvidable en Argentina. Los Cruzados derrotaron a Boca Juniors en La Bombonera por la fecha 6 del Grupo D y consiguieron una clasificación histórica a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

La campaña del elenco precordillerano había sido mirada con escepticismo desde el otro lado de la Cordillera desde el mismo día del sorteo. Muchos daban por sentado que Boca avanzaría sin mayores complicaciones, dejando escasas opciones para el conjunto chileno.

Uno de los que más llamó la atención con sus comentarios fue el periodista argentino Rodolfo Cingolani, panelista de TyC Sports, quien en pleno análisis del grupo lanzó una frase que rápidamente se viralizó. “Los chilenos, con todo respeto, no existen”, afirmó en aquel entonces.

Los jugadores de la UC celebrando el triunfo en La Bombonera | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images

La UC se cobra revancha en redes sociales

Tras el pitazo final y la clasificación consumada en Buenos Aires, la UC no dejó pasar la oportunidad para responder. A través de su cuenta oficial de X, el club tomó la antigua declaración del comunicador argentino y publicó un mensaje cargado de ironía: “Gracias gringo, para la otra”.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios y reacciones de hinchas de la Franja quienes celebraron tanto el triunfo deportivo como la particular “revancha” en redes sociales.

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Gracias gringo 👀, para la otra. https://t.co/eCAulwuBwv — Universidad Católica (@Cruzados) May 29, 2026

“Vendedor serial de humo”, “Qué mal envejeció el análisis”, “Pegue Cruzado, pegue”, fueron algunos de los comentarios de los simpatizantes.

Así, el cuadro que dirige Daniel Garnero no solo festejó una clasificación histórica en la Libertadores, sino que también aprovechó el momento para cobrar memoria ante quienes minimizaron sus opciones en el torneo continental.

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En resumen…