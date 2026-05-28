"Piratas" y "Cruzados" sacaron la cara por el fútbol chileno y clasificaron como líderes de sus respectivos grupos.

La Copa Libertadores 2026 ya dejó definidos a los clasificados a los octavos de final y el fútbol chileno celebra con dos representantes entre los 16 mejores de América: Universidad Católica y Coquimbo Unido.

La UC fue la gran protagonista de la última jornada tras vencer por 1-0 a Boca Juniors en plena Bombonera y quedarse con el liderato exclusivo del Grupo D con 13 puntos. El elenco dirigido por Daniel Garnero firmó una de las victorias más importantes de los últimos años a nivel internacional y llega encendido a la fase eliminatoria.

Triunfazo histórico de la UC en La Bombonera le da el pase a octavos de Libertadores.

Por su parte, Coquimbo Unido también hizo historia pese a caer por la mínima ante Nacional en Montevideo. Los “Piratas” igualmente avanzaron como líderes del Grupo B con 10 unidades, superando a Deportes Tolima y consolidando una campaña continental que ilusiona a toda la Cuarta Región.

Los “Piratas” se metieron en octavos por primera vez en su historia.

Ahora, ambos equipos deberán esperar varias semanas para volver a competir en la Libertadores, ya que la Conmebol programó los octavos de final para después del Mundial 2026.

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¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

La primera ronda de eliminación directa del torneo continental se disputará durante agosto, una vez finalizada la Copa del Mundo.

Los partidos de ida de los octavos de final se jugarán los días 11, 12 y 13 de agosto, mientras que los encuentros de vuelta quedaron programados para la semana siguiente, entre el 18 y 20 del mismo mes.

De esta manera, Universidad Católica y Coquimbo Unido tendrán varias semanas para preparar una fase decisiva donde buscarán seguir avanzando y mantener vivo el sueño continental.

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DATOS CLAVE

Universidad Católica y Coquimbo Unido clasificaron a los octavos de final de la Libertadores.

Los partidos de ida de octavos de final se disputarán el 11, 12 y 13 de agosto.

Los encuentros de vuelta de la llave quedaron programados entre el 18 y 20 de agosto.