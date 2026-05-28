¿Adiós Lampa? Revelan la nueva comuna que toma fuerza para el estadio de la U: “Corre con ventaja”

En Azul Azul continúan evaluando alternativas en la Región Metropolitana para albergar el esperado estadio propio.

El sueño del estadio propio sigue siendo uno de los grandes anhelos de los hinchas de Universidad de Chile, especialmente considerando que el cuadro azul nunca ha logrado concretar un recinto definitivo a lo largo de su historia.

Durante los últimos días, una de las comunas de la Región Metropolitana que apareció en el radar de Azul Azul como posible sede fue Lampa, luego de que su alcalde, Jonathan Opazo, asegurara que en la zona “cuentan con un aliado” para impulsar el proyecto.

Sin embargo, ahora surgió una nueva comuna que estaría tomando ventaja en la carrera por albergar el esperado recinto deportivo azul. ¿De cuál se trata?

El estadio propio es uno de los grandes objetivos de la presidenta Cecilia Pérez | FOTO: Diego Martin/Photosport

En la U apostarían por Cerrillos para albergar el estadio

Según reveló La Tercera, Cerrillos es actualmente la zona que corre con mayor fuerza para recibir el recinto del Romántico Viajero.

“Si bien la comuna del norte de la capital ha sido analizada por la dirigencia y por el gerente general Ignacio Asenjo, encargado del Proyecto Estadio, Cerrillos es la zona que corre con mayor ventaja para poder recibir el recinto”, detalló el citado medio.

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Además, la publicación aseguró que existen terrenos estatales que podrían facilitar el desarrollo del proyecto. “En esa comuna existen terrenos estatales. La idea es que el gobierno interceda por un paño que sea entregado en comodato para la institución”, agregaron.

De esta manera, el proyecto del estadio de la U vuelve a tomar fuerza y suma nuevos antecedentes sobre la posible ubicación de la futura casa azul.

En resumen…

Universidad de Chile continúa avanzando en el proyecto de su estadio propio y, según reveló La Tercera, Cerrillos aparece actualmente como la comuna con más opciones para albergar el recinto, superando a otras alternativas como Lampa.