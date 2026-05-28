¿Sigue o se va? En Colo Colo responden al interés de Alianza Lima por Javier Correa

Desde Blanco y Negro valoraron su rendimiento, pero fueron claros respecto a su continuidad en el corto plazo.

El mercado de fichajes en Sudamérica comienza a moverse lentamente y los rumores de posibles transferencias ya empiezan a instalarse en distintos clubes del continente.

En ese escenario, los delanteros con buen presente suelen ser los primeros en aparecer en el radar de otros equipos, y uno de los nombres que ha comenzado a generar atención es el de Javier Correa, atacante de Colo Colo, quien ha sido vinculado en las últimas horas con un posible interés de Alianza Lima de Perú.

El ex Estudiantes de La Plata atraviesa un buen momento futbolístico, tanto así que suma 8 goles en 10 partidos disputados en la Liga de Primera 2026.

Javier Correa viene de anotar dos goles ante la UC | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Jaime Pizarro alza la voz sobre Javier Correa

En ese contexto, el director de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, fue consultado por distintos medios a las afueras del Estadio Monumental respecto a la situación del atacante y su eventual interés desde el cuadro íntimo.

“Primero felicitar a Javier por su desempeño deportivo, por lo que ha sido su energía y vitalidad”, señaló el exMinistro del Deporte.

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Tras cartón, el campeón de la Copa Libertadores 1991 agregó que “no me cabe duda que producto de ese mismo desempeño va a haber más de algún interés, pero hoy Javier es parte del plantel, parte del equipo, está absolutamente considerado en el esquema, así que veo complejo que él pudiera salir en un corto plazo”.

Por ahora, en Macul optan por la calma y cierran la puerta a una salida inmediata de Correa, quien sigue siendo considerado una pieza importante dentro del esquema de Fernando Ortiz.

En resumen…

Javier Correa vuelve a aparecer en el radar del mercado tras el interés de Alianza Lima, aunque en Colo Colo aseguran que el delantero sigue considerado en el plantel y ven poco probable una salida en el corto plazo.