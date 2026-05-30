Fabián Berlanga, timonel del cuadro de Liniers, confirmó que está dispuesto a escuchar ofertas desde Blanco y Negro por el volante ofensivo chileno de cara al mercado de invierno.

El nombre de Diego Valdés vuelve a irrumpir con fuerza en el Estadio Monumental. En la antesala de la apertura del libro de pases invernal, el mediocampista ofensivo chileno, que actualmente milita en Vélez Sarsfield, se ha transformado nuevamente en el gran anhelo de Colo Colo para potenciar su plantel de cara a los desafíos del segundo semestre.

Tras dejar atrás las complicaciones físicas que mermaron su inicio en el fútbol argentino, el exjugador del América de México vive un renacer futbolístico, consolidándose como una de las figuras del “Fortín” en la Liga Profesional.

Este notable alza en su rendimiento despertó de inmediato el interés de la dirigencia alba, que busca un sustituto de jerarquía ante la inminente partida del trasandino Claudio Aquino de Pedrero.

En conversación con ADN Deportes, el presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, abordó los rumores que vinculan al “10” con el elenco popular y, aunque descartó una propuesta formal, dejó la mesa servida para iniciar las conversaciones. “Se está hablando, pero con la gente de Vélez no hay nada oficial”, aclaró el máximo dirigente de la escuadra bonaerense.

Fabián Estay pidió a Diego Valdés para Colo Colo.

Pese a que el volante nacional mantiene un contrato vigente con el club de Liniers hasta finales de 2027, Berlanga fue categórico al ser consultado sobre la postura de la institución ante un eventual interés de Blanco y Negro: “Sí, claro”, respondió con respecto a la disposición de escuchar propuestas económicas.

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La pelota ahora queda en el terreno de Colo Colo. La dirigencia alba deberá evaluar si cuenta con la billetera necesaria para presentar una oferta lo suficientemente seductora que logre destrabar la salida de Valdés y así abrochar a uno de los refuerzos más esperados por la parcialidad colocolina en este 2026.

Fabián Estay pide a Diego Valdés para Colo Colo

En conversación con BOLAVIP, Fabián Estay, radicado hace muchos años en México afirmó en nuestro medio que “El Tano (Ortiz) lo conoce bien, el Tano lo conoce perfectamente y le sacó muy buen rendimiento. Es un jugador de mucha calidad. Si él está sin problemas físicos, creo que puede marcar cierta diferencia”