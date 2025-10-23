Este miércoles el plantel de Colo Colo volvió a los entrenamientos en el Estadio Monumental, luego de dos días libres que concedió el entrenador Fernando Ortiz, pese a la última derrota por 1-0 del pasado domingo ante el líder Coquimbo Unido.

Desde hoy en el Cacique alistan su próximo partido que será el lunes 27 de octubre a las 18:00 horas ante Deportes Limache, por la fecha 25 de la Liga de Primera, donde intentarán acercase a los puestos de clasificación a torneos internacionales.

Y esta jornada habló uno de los jugadores del cuadro popular, se trata de Víctor Felipe Méndez, quien a través de los medios oficiales del club dio a conocer cómo se encuentra el equipo y el desafío que se les viene.

“Creo que Limache va a ser un partido complicado, casi similar a lo que fue con Coquimbo. Tenemos que planificar bien la semana, prepararnos bien, porque obviamente va a ser un partido difícil”, comenzó diciendo el volante.

“Ellos están necesitados de puntos, pero creo que debemos enfocarnos en nosotros, tratar de hacerlo bien dentro del partido y ganar, que es lo que necesitamos”, agregó.

Respecto a los trabajos específicos para enfrentar a Limache, adelantó: “Lo venimos trabajando bien, el cuerpo técnico está enfocado en las falencias que tiene el rival y claro, trabajar nuestras fortalezas. Tenemos que enfocarnos en eso, el día del partido tenemos que hacer las cosas bien porque necesitamos ganar. Con nuestra gente nos hacemos fuertes y vamos a estar enfocados el día del partido”.

“Tengo fe en el equipo que vamos a hacer las cosas bien y el día lunes vamos a dejar esos puntos con nuestra gente”, añadió el valdiviano.

Víctor Felipe Méndez en la previa del partido de Colo Colo vs Deportes Limache. (Foto: Captura)

El único objetivo que tienen en Colo Colo

Quien llegó este año al Monumental desde el CSKA Moscú, también hizo hincapié en que el gran objetivo para las últimas fechas del torneo es clasificar a Copa Libertadores, lo que en el papel parece una tarea compleja.

“Todos somos conscientes, tanto el cuerpo técnico, los jugadores, la gente del club, que el objetivo principal es clasificar a Copa Libertadores del próximo año, así que debemos ir partido a partido, sabemos que todos los rivales son difíciles”, cerró el jugador de 26 años.