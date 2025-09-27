Colo Colo tuvo una tarde feliz con su triunfo por 4-0 ante Deportes Iquique por el Campeonato Nacional 2025. Víctor Felipe Méndez fue titular en el equipo de Fernando Ortiz y jugó 84 minutos. El mediocampista mostró su alegría por el buen resultado.

“Estamos muy contentos por el triunfo. Era algo que veníamos necesitando hace bastante tiempo. Más allá del resultado, la forma en qué se jugó fue bastante buena y obviamente el triunfo era importante, pero a la vez estoy feliz por los compañeros que pudieron sumar sus primeros minutos en esta temporada, tanto Eduardo como los demás chicos. Eso es muy importante para el grupo y muy feliz por el triunfo”, comentó tras la victoria.

El volante además valoró como el plantel se está empapando con el estilo del Tano Ortiz: “Con Fernando venimos trabajando hace bastantes semanas. El equipo está adquiriendo la forma a la que él juega, la que quiere que el equipo juegue. Todos estamos identificándonos con él y es muy importante para nosotros”.

También deja clara la meta de instalarse en una competencia internacional: “Ese es el objetivo de todo el grupo, tanto la institución como la dirigencia. La verdad que para nosotros es muy importante si se llega a dar ese objetivo de clasificar a la copa, pero hoy en día debemos pensar partido a partido. Después del parón veremos lo que es Coquimbo”.

Víctor Felipe Méndez destaca cómo el plantel se está adaptando al estilo de Fernando Ortiz. (Foto: Photosport)

También destaca la instancia de parón que tendrán por el Mundial Sub-20: “Debemos enfocarnos en esta semana que nos va a servir para trabajar y seguir agarrando la idea del profe”.

Méndez se refiere a los minutos que está sumando: “En lo personal me siento muy feliz. Es algo que uno espera, que es para lo que uno trabaja. Desde que llegó el profe le ha dado mucha confianza a todos. Siempre que uno entra a la cancha y puede sumar minutos es muy importante para mí en lo personal”.

¿Podrá Colo Colo clasificar a torneos internacionales?

Víctor Felipe Méndez considera que tienen la capacidad para seguir revirtiendo la situación e instalarse en una copa internacional para la próxima temporada: “Si seguimos jugando de esta manera, como lo hicimos el día de hoy, nos va a alcanzar. Esto es partido a partido. Después del parón pensaremos en lo que es Coquimbo.