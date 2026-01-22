Colo Colo consiguió un triunfo en definición a penales por 4-3 ante Peñarol de Uruguay tras haber igualado a un tanto en el tiempo reglamentario, resultado con el que los ‘Albos’ le bajaron el telón a su participación en el torneo Serie Río de La Plata en tierras uruguayas.

Después de lo que fue este compromiso, el ex futbolista Patricio Yáñez ocupó su espacio dentro del programa ‘Equipo F’ en ESPN y se refirió a lo que fue el rendimiento de Colo Colo en esta pretemporada, en la que destacó a un gran nombre en el plantel: Víctor Felipe Méndez.

“Lo bueno es lo de Méndez, lo del volante, a mí me parece que fue el más regular de Colo Colo (en estos partidos)”, parte señalando Yáñez.

Agregando a esto, el ‘Pato’ también sumó a su lista de favoritos a la dupla de centrales del duelo ante Peñarol: Javier Méndez y Joaquín Sosa, a quienes los vio muy sólidos en al línea defensiva, algo que genera seguridad.

Méndez fue elogiado por Yáñez | Foto: Photosport.

“También destacó el complemento en el primer partido que jugaron (Joaquín) Sosa y (Javier) Méndez, me gustó, le dieron seguridad y fue una línea solvente”, remarca.

Finalmente, Yáñez hizo el último barrido a lo que fue la actuación de Colo Colo en esta Serie Río de La Plata, en la que no se alarma para nada y queda tranquilo con el rendimiento del equipo pensando en lo que será la temporada 2026.

“Tampoco fue un campeonato con equipos que brillaran, entonces no hay que cargarle la mano a Colo Colo mucho por el funcionamiento, me parece que hoy tuvo una línea definida y tuvo nervio en el mediocampo, da mayor tranquilidad a la presión que estaba teniendo”, cerró.

