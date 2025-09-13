Este domingo se producirá el estreno de Fernando Ortiz en el banco de Colo Colo, donde el flamante entrenador de los albos tendrá que debutar en la Supercopa nada más ni nada menos que ante Universidad de Chile.

Una de las grandes incógnitas en este nuevo ciclo del ‘Tano’ en los albos es el rol que tendrá Arturo Vidal y si será titular o no, situación que abordó el bicampeón de América Jean Beausejour en diálogo con ESPN Chile.

Ahí, Beausejour cree que Claudio Aquino podría ser el principal ‘rival’ de Vidal por la titularidad: “Yo siento que para el momento de Colo Colo, no sé si van a convivir mucho. A lo mejor en un partido de local donde te ceden terreno pueden convivir Arturo y Aquino”, dijo.

¿Vidal titular? | Foto: Photosport

“Yo más bien hoy día los veo disputando un puesto que compartiéndolo. Por qué lo digo; si uno juega 4-2-3-1 con dos volantes de contención, tus externos tienen que hacer esa ida y vuelto defensivamente y ofensivamente”, agregó.

En esa línea, el ex jugador complementa sus palabras diciendo que “Por más que corran, no les da para cubrir el ancho de cancha. Imagina a Aquino en el sector izquierdo donde la exigencia va a ser ida y vuelta”.

Lo cierto es que todo se resolverá este domingo en el Estadio Santa Laura cuando Fernando Ortiz tenga que definir su primera oncena como entrenador de Colo Colo y sea enfrentando al archirrival por la disputa de un título.

¿Cuándo se juega la Supercopa?

La Supercopa del fútbol chileno está pactada para las 3 de la tarde de este domingo 14 de agosto, compromiso que se disputará entre Colo Colo y Universidad de Chile y definirá al primera campeón de la temporada.