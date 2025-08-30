Jordhy Thompson se sigue acercando a su mejor versión en el fútbol ruso. Este sábado el delantero chileno fue la gran figura en el empate del FC Orenburg por 2-2 ante Rubin Kazan, por la séptima fecha de la Liga Premier de Rusia.

El ex Colo Colo salvó a su equipo con una asistencia y el gol del empate, para dejar al menos un punto en casa.

El Niño Joya fue titular en el cuadro de los urales, siendo clave en la remontada del segundo tiempo. Primero se vistió de asistidor para el descuento de Gedeon Guzina a los 52 minutos.

Mientras que a los 72′ puso el empate definitivo con un lanzamiento penal del que se hizo cargo, el que clavó en el ángulo superior izquierdo del arquero Yevgeni Staver.

El VIDEO del gol de Jordhy Thompson:

Tres goles en dos partidos consecutivos

Con esta conquista Thompson sumó su tercer gol en dos partidos consecutivos, ya que en la fecha anterior había anotado un doblete contra Akhmat Grozny.

El antofagastino de 21 años lleva siete partidos disputados esta temporada, siendo titular en tres de ellos.

El elenco gasífero está en la undécima posición de la liga rusa con siete puntos, por ahora dos puestos sobre la zona de promoción y cuatro del descenso.