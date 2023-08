Jordhy Thompson nuevamente está en el ojo del huracán en Colo Colo, toda vez que se revelaran videos en donde sale con su ex pareja, Camila Sepúlveda, la misma quien lo denunció a la justicia por violencia de género.

En el video, con registro el pasado 12 de agosto, queda en evidencia que Thompson no cumple la medida cautelar de no acercarse a la víctima, algo que pone en aprietos a Colo Colo y al mismo jugador por no cumplir la ley.

Según explican desde LUN, una de las consecuencias de que Thompson incumpla su medida es que deje sin efecto la suspensión condicional y se cite a un juicio, en donde fiscalía puede abrir una investigación considerando que es un ‘delito de interés público’.

Jordhy Thompson nuevamente en un lío legal. | Foto: Photosport

Otro abogado, al mismo medio, señala que la cosa puede escalar incluso peor: si incumple la medida cautelar de no acercarse, se comete otro delito correspondiente al 240 del código de procedimientos civil que tiene penas entre los 541 días y 5 años.

Eso sí, también existe la chance de que Fiscalía tome la decisión de no tomar en cuenta el desacato y sea absuelto, como así también su ex pareja, si lo denuncia, se tendría que solicitar una audiencia de formalización pedir medidas cautelares.

La última alternativa señalada en el medio es que sea la misma Camila Sepúlveda quien pida que se revoquen las medidas hacia el jugador y, de esa manera, todo quedaría sin efecto el desacato de no haber cumplido la ley.