¿Vuelve al fútbol chileno? Desde España le mandan un recado a la U por el futuro de Alexis Sánchez en Sevilla

La elección de Cecilia Pérez como nueva presidenta de Azul Azul ha sido interpretada como el inicio de una nueva etapa en Universidad de Chile, con posibles repercusiones tanto en lo institucional como en lo deportivo.

Si esto fuera poco, en las últimas horas el delantero Alexis Sánchez volvió a aparecer en el radar de posibles movimientos hacia el Romántico Viajero, en medio de su irregular presente en el Sevilla de España y de las declaraciones de la exministra del Deporte, quien se ha mostrado abierta a la idea de ver al goleador histórico de La Roja vistiendo la camiseta azul.

A ello se suma el escenario contractual del “Niño Maravilla”, cuyo vínculo finaliza el próximo 30 de junio en el cuadro andaluz, lo que alimenta las dudas sobre su continuidad en el fútbol europeo más allá de esta temporada.

Alexis Sánchez podría tener los días contados en Sevilla | FOTO: Andres Pina/Photosport

En España vinculan a Alexis Sánchez con la U y su salida de Sevilla

En ese contexto, el medio Estadio Deportivo tituló con “Puerta abierta” y analizó el presente del atacante chileno, apuntando a que su ciclo en el Viejo Continente estaría llegando a su fin, lo que abre la opción de un eventual regreso a Sudamérica e incluso un posible fichaje en la U.

“Volver a su país de origen se erige como una opción cada vez más concreta, sobre todo tras los dichos de Cecilia Pérez, recientemente elegida presidenta de Universidad de Chile por el directorio de Azul Azul, club del que el futbolista es reconocido hincha”, consignaron.

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“Todo apunta a que pondrá fin a su extensa etapa en el fútbol europeo para regresar al continente americano”, agregaron desde la publicación española.

Por ahora, todo depende de cómo evolucione el presente de Sánchez y de los movimientos que pueda realizar el Bulla bajo su nueva conducción.

En resumen…

El futuro de Alexis Sánchez vuelve a ser tema en Europa. Desde la prensa española lo vinculan con un eventual cierre de su etapa en el fútbol europeo, mientras que en Chile la nueva presidencia de Cecilia Pérez en Azul Azul reabre el debate sobre un posible regreso a Universidad de Chile.