Tras O’Higgins vs. Boston River: así queda la tabla del Grupo C de Copa Sudamericana

O’Higgins se impuso 2-0 ante Boston River en Rancagua y logró un triunfo de oro en la fecha 3 del Grupo C de la Copa Sudamericana. El ‘Capo de Provincia’ mantuvo el invicto de local y sigue firme en la pelea en la parte alta de su zona.
La primera alegría en el Estadio Codelco El Teniente llegaría apenas a los 6 minutos de partido: Martín Sarrafiore capturó un centro pasado y tras acomodarse sacó un potente derechazo inatajable para el portero visitante.
Martín Sarrafiore puso el 1-0 de O’Higgins sobre Boston River.
El segundo festejo de los celestes caería a los 58 minutos luego que el propio Sarrafiore encarara desde la izquierda y sacara una habilitación precisa para que Francisco González defina a boca de arco el 2-0 definitivo.
La visita se quedó con uno menos a los 68 minutos luego que Leandro Suhr agrediera con una tremenda patada sin pelota a Sarrafiore, lo que provocó un fuerte encontronazos entre ambos planteles.
EL CAPO ESTIRA LA VENTAJA— ESPN Chile (@ESPNChile) April 29, 2026
Francisco González puso el 2-0 sobre Boston River tras una buena jugada colectiva de los Celestes.
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¡La tabla de posiciones!
Con este resultado, O’Higgins llegó a 6 puntos y quedó a una unidad de Sao Paulo, puntero del Grupo C con 7 unidades. Tercero quedó Millonarios con 4 y últimos con cero, Boston River.
Tras Barracas Central vs. Audax Italiano: Así queda la tabla de posiciones del Grupo G en la Copa Sudamericana
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|São Paulo
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|2
|O’Higgins
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|+2
|6
|3
|Millonarios
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|4
|4
|Boston River
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0