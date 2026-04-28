Tras O’Higgins vs. Boston River: así queda la tabla del Grupo C de Copa Sudamericana

O’Higgins se impuso 2-0 ante Boston River en Rancagua y logró un triunfo de oro en la fecha 3 del Grupo C de la Copa Sudamericana. El ‘Capo de Provincia’ mantuvo el invicto de local y sigue firme en la pelea en la parte alta de su zona.

La primera alegría en el Estadio Codelco El Teniente llegaría apenas a los 6 minutos de partido: Martín Sarrafiore capturó un centro pasado y tras acomodarse sacó un potente derechazo inatajable para el portero visitante.

Martín Sarrafiore puso el 1-0 de O’Higgins sobre Boston River.

El segundo festejo de los celestes caería a los 58 minutos luego que el propio Sarrafiore encarara desde la izquierda y sacara una habilitación precisa para que Francisco González defina a boca de arco el 2-0 definitivo.

La visita se quedó con uno menos a los 68 minutos luego que Leandro Suhr agrediera con una tremenda patada sin pelota a Sarrafiore, lo que provocó un fuerte encontronazos entre ambos planteles.

EL CAPO ESTIRA LA VENTAJA



Francisco González puso el 2-0 sobre Boston River tras una buena jugada colectiva de los Celestes.



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¡La tabla de posiciones!

Con este resultado, O’Higgins llegó a 6 puntos y quedó a una unidad de Sao Paulo, puntero del Grupo C con 7 unidades. Tercero quedó Millonarios con 4 y últimos con cero, Boston River.