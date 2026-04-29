Un severo problema tiene Universidad de Chile. El 23 de mayo debe recibir a O’Higgins por la fecha 13 de la Liga de Primera en el Estadio Nacional.

Resulta que el Capo de Provincia juega tres días después en Bogotá ante Millonarios (26 de mayo) por la Copa Sudamericana y todo indica que las gestiones que está haciendo el equipo de Rancagua ante la ANFP darán frutos y el partido se suspenderá.

Una mala noticia para los azules considerando que cae un día antes del aniversario del club, por lo que la U se quedaría precisamente sin celebrar sus 99 años en el campo de juego.

Por esta razón el pedido del cuerpo técnico encabezado por Fernando Gago es simple: Si se suspende el partido ante O’Higgins, jugar un amistoso en el Estadio Nacional ante un rival extranjero.

Fernando Gago planea jugar un amistoso en la fecha que se suspenderá ante O’Higgins.

La idea es que la realización de este encuentro cumpla con dos objetivos: que los azules se mantengan compitiendo y no perder el nivel, y segundo, celebrar el aniversario ante un coloso lleno.

Publicidad

La nueva administración de Azul Azul encabezada por Cecilia Pérez está de acuerdo con la solicitud y está alerta a lo que ocurra en Quilín.

Vistas así las cosas, se espera que la ANFP oficialice lo antes posible la suspensión del partido para darle a O’Higgins el descanso necesario para viajar a Bogotá para un duelo crucial que puede marcar el futuro del equipo de Rancagua en la Copa Sudamericana.

La semana del terror de O’Higgins

Entre el 16 y 26 de mayo, el equipo de Rancagua tiene cuatro partidos pactados. Todo comienza el 16 cuando reciba en El Teniente a Universidad de Concepción.

Publicidad

Después de este duelo por la Liga de Primera, debe viajar a Uruguay para visitar el miércoles 20 de mayo a Boston River. Luego tiene la fecha con la U (23 de mayo) en el Nacional y todo termina el 26 del mes cuando se enfrente a Millonarios en Bogotá.