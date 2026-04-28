Atención la UC: así queda el Grupo D de Copa Libertadores tras triunfo de Cruzeiro sobre Boca Juniors

Universidad Católica enfrentará este miércoles un duelo trascendental en el Grupo D de Copa Libertadores frente a Barcelona SC en Guayaquil. Los Cruzados necesitan sumar en tierras ecuatorianas después del agónico triunfo que este martes consiguió Cruzeiro sobre Boca Juniors.

En el Estadio Mineirao de Belo Horizonte, donde la UC consiguió un triunfo valioso hace un par de semanas (2-1), ahora el ‘Azulao’ derrotó al ‘Xeneize’ por la cuenta mínima en un resultado que no deja nada de contentos a los ‘Cruzados’.

Boca Juniors perdió el invicto tras caer ante Cruzeiro en el Mineirao (Getty Images).

En un duelo cerrado, el trámite se desniveló al filo del primer tiempo cuando el delantero Adam Bareiro vio la tarjeta roja tras infracción por doble amarilla.

En el segundo tiempo, Boca aguantó las arremetidas de Cruzeiro hasta que el cero se quebró a los 82’ cuando el colombiano Néiser Villarreal aprovechó un centro al área chica para conectar y poner el 1-0 definitivo.

¡CRUZEIRO PEGÓ LLEGANDO AL FINAL! El colombiano Néiser Villarreal marca el 1-0 del conjunto brasileño ante Boca.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/or6bSPULX5 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2026

Publicidad

Así queda la tabla de posiciones del Grupo D de Copa Libertadores

Con este resultado, Universidad Católica está obligada a sacar puntos en Guayaquil ante Barcelona. Y es que Cruzeiro llegó a 6 puntos al igual que Boca Juniors, dejando con 3 unidades a la UC y en cero al elenco ecuatoriano.