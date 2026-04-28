Este martes se dio a conocer la primera versión oficial de la empresa estadounidense Playfly que se adjudicó el contrato para comercializar el naming rights del nuevo Estadio Monumental de Colo Colo, donde se espera recaudar los más de 100 millones de dólares para financiar la remodelación.

A través de un comunicado, el vicepresidente senior de Consultoría y Valoración en Playfly Sports, Jessi Sánchez, se refirió a esta alianza con el Cacique, donde puso énfasis en el ambicioso proyecto albo.

“Nuestro objetivo es ayudar a Colo Colo a convertir al Estadio Monumental en el estadio de fútbol más moderno de Chile, y en uno de los grandes escenarios del fútbol a nivel mundial, capaz de albergar competiciones internacionales de primer nivel”, comentó.

“Lo que diferencia a este proyecto es que nuestro trabajo comienza desde la etapa arquitectónica, brindando a nuestro socio de naming rights la oportunidad de integrarse en cada espacio de hospitalidad, en cada punto de integración y en cada activo con el que interactúa el aficionado, con valor incorporado desde el primer diseño”, agregó.

Esta es la maqueta del nuevo Estadio Monumental de Colo Colo. (Foto: Javier Torres)

Aníbal Mosa explica la decisión de Colo Colo

Respecto a aquello, también entregó algunas palabras el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, principal gestor de esta histórica remodelación.

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“Nos inclinamos por Playfly debido a su enfoque de ventas integral, profundamente alineado con nuestras necesidades y enfocado en aprovechar cada aspecto de la organización. Playfly tiene experiencia en algunos de los programas comerciales de estadios más relevantes a nivel global, y puede apoyarnos en la construcción de un programa comercial que esté a la altura de nuestras expectativas”, indicó.

“Estamos muy entusiasmados de trabajar juntos para recibir a cientos de miles de nuevos aficionados en nuestro estadio cada año”, completó el puertomontino.

En síntesis

La empresa Playfly comercializará los naming rights para financiar el nuevo Estadio Monumental .

comercializará los naming rights para financiar el nuevo . El proyecto liderado por Aníbal Mosa proyecta recaudar más de 100 millones de dólares .

proyecta recaudar más de . La remodelación busca convertir al recinto en el estadio de fútbol más moderno de Chile.