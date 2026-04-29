Este miércoles se vivió una extensa jornada en Colo Colo, pues se definió el nuevo directorio de Blanco y Negro, donde Aníbal Mosa fue reelecto presidente de la concesionaria.

Además, llegaron cinco nuevos directores, entre ellos Nicolás Monckeberg, que fue de las grandes sorpresas de la jornada, pues se trata de uno de los exministros del segundo gobierno de Sebastián Piñera, nombre que habría recomendado la corredora Larraín-Vial.

Luego de la primera reunión de directorio que tuvo lugar esta tarde en la Casa Alba, el propio abogado habló en conferencia de prensa, donde se refirió al significado que tiene para él asumir como director de ByN.

“Colo Colo es Chile y, cuando hablamos de Colo Colo, hablamos de todos los trabajadores, de todos los que dirigen empresas, de todos los que trabajan desde temprano hasta tarde, en la política, en el ámbito cultural, en las distintas actividades”, comenzó diciendo.

“Me tocó como parlamentario vivir en carne propia lo que significa una institución como Colo Colo para la transformación de la sociedad, la labor social que puede desarrollar una institución bien manejada como Colo Colo es gigantezca. Y me apasiona poder contribuir con un grano de arena a que Colo Colo sirva para que tengamos un país mejor”, añadió.

También profundizó en su pasión particular por el Cacique, pues contó que es hincha albo desde niño, asistiendo con regularidad a los partidos.

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“He desempeñado muchas labores en mi vida, en la política, desde el ministerio, tanto en Chile como en el extranjero, pero también debo reconocer que cuando uno ha pisado estas graderías desde los cinco años, se ha quedado afónico gritando por los distintos ídolos y después te has aproximado al club desde las distintas facetas, no solo como hincha, como apoderado, como amigo, como conocedor de las distintas etapas, sin duda es un tremendo honor a estas alturas de mi carrera profesional poder contrubuir con mi grano de arena”, relató.

Nueva era en Blanco y Negro

También tuvo palabras para esta nueva era que comienza en Colo Colo, donde se termina el conflicto entre dos bloques en Blanco y Negro.

“Siento que se inicia una nueva etapa en la institución, donde por supuesto hay más calma, hay más paz en las decisiones que se van tomando, es una paz que te va a permitir hacer muchas cosas. Si hay algo que tiene con mucha ambición es la agenda de Colo Colo hacia adelante, no solo por el estadio, sino que por esta decisión de fortalecer lo futbolístico”, comentó.

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Finalmente, Monckeberg hizo una defensa a su designación, más allá como una figura política e identificado con la derecha en nuestro país, pues es militante de Renovación Nacional.

“No siento que Colo Colo ni ningún equipo necesite a un político, lo que necesitamos es que estas instituciones representen a todos transversalmente, sin divisiones, sin peleas estériles, con la voluntad de avanzar y no de quedarse estancados”, concluyó.

Así se ve el nuevo bloque de Aníbal Mosa en Blanco y Negro. (Foto: Captura)

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En síntesis