Tras Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido: así queda el Grupo B de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2026 continúa su desarrollo y el Grupo B empieza a tomar forma en una lucha cada vez más ajustada por los puestos de clasificación a la siguiente fase del torneo.
En ese contexto, el duelo entre Deportes Tolima y Coquimbo Unido en el Estadio Manuel Murillo Toro en Ibagué era importantísimo para las aspiraciones de ambos equipos, considerando lo apretada que se encuentra la tabla y lo mucho que hay en juego en cada jornada.
¿Cómo terminó? El elenco colombiano se impuso por 3 a 0 a los Piratas tras los goles de Sebastián Guzmán de penal, Luis Fernando Sandoval y Jersson González.
Deportes Tolima se hizo fuerte en casa frente a Coquimbo Unido | FOTO: @cdtolima
Con este panorama, la definición de la zona promete extenderse hasta las últimas fechas, donde cada punto será determinante en la lucha por la clasificación a octavos de final.
Así va el Grupo B de la Copa Libertadores:
|#
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Nacional
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|Tolima
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|3
|Coquimbo Unido
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
|4
|Universitario
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1