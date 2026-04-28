Tras Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido: así queda el Grupo B de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2026 continúa su desarrollo y el Grupo B empieza a tomar forma en una lucha cada vez más ajustada por los puestos de clasificación a la siguiente fase del torneo.

En ese contexto, el duelo entre Deportes Tolima y Coquimbo Unido en el Estadio Manuel Murillo Toro en Ibagué era importantísimo para las aspiraciones de ambos equipos, considerando lo apretada que se encuentra la tabla y lo mucho que hay en juego en cada jornada.

¿Cómo terminó? El elenco colombiano se impuso por 3 a 0 a los Piratas tras los goles de Sebastián Guzmán de penal, Luis Fernando Sandoval y Jersson González.

Deportes Tolima se hizo fuerte en casa frente a Coquimbo Unido | FOTO: @cdtolima

Con este panorama, la definición de la zona promete extenderse hasta las últimas fechas, donde cada punto será determinante en la lucha por la clasificación a octavos de final.

Así va el Grupo B de la Copa Libertadores:

# Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Nacional 2 1 1 0 4 2 2 4 2 Tolima 3 1 1 1 4 3 1 4 3 Coquimbo Unido 3 1 1 1 3 4 -1 4 4 Universitario 2 0 1 1 0 2 -2 1