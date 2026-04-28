¡Exclusiva Bolavip! El emotivo mensaje de Gustavo Álvarez a los hinchas de la U tras San Lorenzo vs. Santos

El entrenador Gustavo Álvarez volvió a estar en el centro de la atención tras el empate 1-1 entre San Lorenzo y Santos, en duelo válido por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026.

El compromiso entre el Ciclón y el Peixe también generó interés en Chile, más específicamente entre los hinchas de Universidad de Chile, que siguen todos los pasos del técnico que pasó la banca azul.

Cabe recordar que el estratega logró levantar dos títulos con el Romántico Viajero: la Copa Chile 2024 y la Supercopa, donde derrotó a Colo Colo, dejando una huella importante en su etapa en el club.

Álvarez no escondió su emoción al recordar su paso por la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

Gustavo Álvarez lleva en su corazón a la U: “Los quiero mucho”

Tras el partido entre el cuadro de Boedo y el de Neymar Jr., el director técnico de 53 años fue consultado por Bolavip Chile respecto a su vínculo con la U, dejando declaraciones que rápidamente generaron reacción entre los fanáticos universitarios.

“La verdad es que la gente de San Lorenzo me recibió muy bien, el cariño de la gente de San Lorenzo hoy y el de la U es algo que valoro mucho. Para mí lo que es genuino es eterno”, expresó el trasandino.

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“Los quiero y van a estar eternamente en mi corazón”, cerró Álvarez, en un mensaje que se viralizó entre los hinchas azules.

En resumen…

Gustavo Álvarez, exentrenador de Universidad de Chile, volvió a referirse con cariño a su paso por el club tras el empate entre San Lorenzo y Santos por la Copa Sudamericana 2026, dejando un emotivo mensaje para los hinchas azules.