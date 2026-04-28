Cecilia Pérez asume presidencia de Azul Azul y lanza potente mensaje por el estadio de la U

Tras la Junta de Accionistas de Azul Azul realizada este martes, finalmente la exministra Cecilia Pérez asumió como presidenta de la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, transformándose en la primera mujer en la historia del club en asumir dicho cargo.

En la reunión se trataron varios temas, y uno de los principales fue la posible construcción del estadio propio, un sueño que millones hinchas de la U esperan concretar algún día.

Ante dicha consulta, Cecilia Pérez alzó la voz y no dudó en responder con un fuerte mensaje hacia las autoridades, dejando en claro que la decisión final no está manos de Azul Azul.

¿Qué dijo Cecilia Pérez sobre el estadio de la U?

“Ojalá haya alguna autoridad que sea lo suficientemente valiente para atraverse a permitir la realización de este”, dijo la exvocera del Gobierno de Sebastián Piñera, según declaraciones que recogió Radio ADN.

De todas formas, la máxima dirigente azul puso paños fríos: “No quiero profundizar con lo del estadio porque no quiero ilusionar a los hinchas. Siempre va a ser un desafío, hemos trabajado silenciosamente para cumplirlo y vamos a seguir haciéndolo“, apuntó.

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“Tenemos que seguir saneando las finanzas, pagar una deuda que tenemos, hemos ido prepagando para acortar esos años. Teniendo esa posibilidad de tener una caja financiera sana, puedes endeudarte para concretar un anhelo y una necesidad para el club y el país”, remarcó Pérez.

“Si tenemos autoridades valientes, que vean eventualmente el estadio de la U como un legado al país y no solo a una hinchada y no nos vivan poniendo trabas, ese sueño puede ser realidad lo más temprano posible. No quiero prometer, me he comprometido y he dicho el contexto en que eso puede suceder. El día que sea una realidad lo sabrán todos, vender humo no es parte de mi esencia”, cerró.

En síntesis…

Presidenta histórica: Cecilia Pérez asumió como la primera mujer en liderar Azul Azul tras la Junta de Accionistas.

Cecilia Pérez asumió como la primera mujer en liderar Azul Azul tras la Junta de Accionistas. Emplazamiento por el estadio: Desafió a las autoridades a ser “valientes” para autorizar la construcción del anhelado recinto propio.

Desafió a las autoridades a ser “valientes” para autorizar la construcción del anhelado recinto propio. Nueva mesa: Con la salida de Michael Clark, la directiva se reestructuró con José Ramón Correa en la vicepresidencia.