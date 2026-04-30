Exjugador del FC Barcelona sorprende al recordar a Arturo Vidal y lo llena de elogios: “Jugador top”

Este miércoles 29, Palestino igualó 0 a 0 ante Gremio en el Estadio Municipal de La Cisterna, en un duelo correspondiente a la fecha 3 de la apasionante Copa Sudamericana.

En dicho encuentro, el equipo dirigido por Guillermo Farré logró sostener el resultado ante un rival con mayor recorrido internacional, en un partido de alta exigencia para el conjunto chileno.

En ese contexto, uno de los nombres más llamativos del plantel del “Tricolor” que visitó el recinto deportivo ubicado en Avenida El Parrón 0999 fue el delantero danés Martin Braithwaite, exjugador del FC Barcelona, quien aporta experiencia europea y jerarquía al ataque del elenco brasileño.

Martin Braithwaite tiene los mejores recuerdos de Arturo Vidal

Más allá del partido en Santiago, el nombre de Braithwaite también ha estado vinculado recientemente a un chileno en su etapa en el fútbol español: Arturo Vidal.

¿La razón? El atacante danés compartió vestuario con el chileno en el Barcelona, donde coincidieron en una etapa de alta exigencia competitiva en Europa.

Arturo Vidal y Martin Braithwaite en pleno partido del FC Barcelona ante SD Eibar SAD | FOTO: Alex Caparros/Getty Images

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Tras el pitazo final, el goleador de 34 años no escatimó en elogios hacia el mediocampista nacional, destacando tanto su nivel futbolístico como su personalidad dentro del camarín.

“¿Como persona o como jugador? En ambas cosas tengo buenas palabras para decir de él. Es un jugador top, con una carrera muy importante, y solo tengo buenos recuerdos de él”, expresó al ser consultado por el King.

En resumen…

Martin Braithwaite, ex FC Barcelona y actualmente en Grêmio, valoró su etapa con Arturo Vidal en el club catalán y lo llenó de elogios, destacando tanto su nivel futbolístico como su trayectoria internacional.