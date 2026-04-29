Marcelo Díaz se anticipa a Fernando Gago y hace anuncio en Universidad de Chile: “Por primera vez…”

Universidad de Chile ya dio vuelta la página del triunfo en el Clásico Universitario ante la UC y ahora se concentra de lleno en el compromiso ante Deportes La Serena, válido por la Fecha 4 de la Copa de la Liga.

El equipo dirigido por Fernando Gago está obligado a devolverse a Santiago con los tres puntos si quiere clasificar a las semifinales, ya que a dicha instancia solo pasan los primeros de cada grupo y hoy la U marcha en el tercer lugar del Grupo D.

Si bien se espera el regreso de Eduardo Vargas a las citaciones, fue Marcelo Díaz quien puso paños fríos: “Me decían que todavía Eduardo Vargas está ahí, no al 100% y seguirán evaluándolo para ver si se sube al avión ante La Serena”, dijo en Pelota Parada de TNT Sports.

¿Repite equipo Fernando Gago? | Foto: Photospot

Díaz se anticipa a Gago y hace anuncio: “El resto de los jugadores están en óptimas condiciones. Tengo la sensación de que, por primera vez, Fernando Gago podría repetir un equipo salvo lo de Charles Aránguiz”.

“Al menos en la Copa de la Liga podría repetir lo que se hizo ante Universidad Católica y darles minutos a los jóvenes como Barrera, Arce y Vásquez”, complementó sobre las intenciones del DT azul.

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Así las cosas, Universidad de Chile se mentaliza en la Copa de la Liga y Fernando Gago buscará seguir con el vuelo de la Liga de Primera para instalar a la U en las semifinales del nuevo torneo del fútbol chileno.

En síntesis

Fernando Gago busca clasificar a Universidad de Chile a las semifinales de Copa.

La U de Chile ocupa el tercer lugar del Grupo D previo a la Fecha 4.

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