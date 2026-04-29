Funcionario de Colo Colo le da en el suelo a tres jugadores: sacó aplausos en la Junta de Accionistas de Blanco y Negro

Este miércoles 29 de abril se llevó a cabo en el Estadio Monumental la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, instancia en la que quedó definido el directorio de Colo Colo para el próximo período.

La jornada dejó como resultado la conformación del directorio con Aníbal Mosa, Eduardo Loyola, Aziz Mosa, Jaime Pizarro, Nicolás Monckeberg, Paul Fontaine, Paloma Norambuena, Edison Marchant y Edmundo Valladares.

Sin embargo, hubo una intervención que no pasó desapercibida entre los hinchas colocolinos presentes en el recinto y quienes seguían la transmisión a través del canal de YouTube del club. ¿Qué pasó?

Patricio Peralta se lanza contra Marcos Bolados, Salomón Rodríguez y Javier Correa

El hincha y funcionario del club, Patricio Peralta, tomó la palabra y realizó una intervención en torno a la situación salarial en la institución, apuntando directamente a algunos futbolistas.

“¿Qué ocurre con el estadio y su prometida remodelación? ¿Cómo es posible que existan recursos para pagar sueldos a jugadores como Marcos Bolados y Salomón Rodríguez, pero no asegurar contratos dignos a trabajadores que sostienen con esfuerzo silencioso el día a día del club?”, lanzó de entrada.

Pero el discurso no se quedó ahí. Peralta también dirigió críticas hacia el comportamiento del delantero Javier Correa. “¿Cuánto más habrá que tolerar a delanteros soberbios que tras empujar el balón al borde del arco mandan a callar a quienes les pagan el sueldo y se calzan con audacia la jineta de Arellano?”, cerró.

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Este accionista no se guardó nada



– "Como es posible que hay para pagarle a Bolados y Salomón Rodríguez, pero no para contratos dignos a trabajadores"



– "Cuanto mas vamos a tolerar a delanteros soberbios que empujan el balón, mandan a callar y se calzan la jineta (Correa)" pic.twitter.com/oB2CSq6jWK — Hanti (@Hanti09) April 29, 2026

Al finalizar su intervención, el accionista fue aplaudido por los simpatizantes que se encontraban en el recinto de Macul.

En resumen….

En la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, Patricio Peralta realizó una intervención que generó reacciones en el Estadio Monumental, cuestionando sueldos de jugadores y el compartamiendo de otro. Su discurso terminó siendo aplaudido por los asistentes.