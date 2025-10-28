Colo Colo sumó el día de ayer un empate 2-2 ante Deportes Limache que no le sirve de nada en su búsqueda por clasificar a la Copa CONMEBOL Sudamericana, toda vez que quedó a 6 puntos de Cobresal, el séptimo de la tabla.

El Cacique arrancó ganando el compromiso y se puso 2-0, pero una genialidad de ‘Popín’ Castro y un gol en el último suspiro privaron a Colo Colo de obtener tres puntos y se complicó de sobremanera para clasificar a un torneo internacional la próxima temporada.

El Cacique dejó pasar puntos importantes. | Foto: Photosport

El análisis más duro llegó por parte de Jorge Pellicer, destacado entrenador nacional quien, en D Sports, lanzó: “Colo Colo en el segundo tiempo parecía estos equipos que están luchando por no descender. El temor al fracaso es mucho mayor en la cancha que el deseo de éxito”, dijo.

“¿Se le permite trabajar en Colo Colo a nivel interno? ¿Están las condiciones dadas, la disposición del plantel de trabajar como se debe trabajar? Porque esos dos días libres… también hay inducciones”, aportó sobre el presente de Fernando Ortiz.

En el cierre, Pellicer reflexiona sobre lo que ha sido el discurso de los albos a lo largo de esta temporada: “Colo Colo partió por todo y en la medida que se iban quedando fuera fundamentaban con lo que tenían vivo y van a llegar a final de año sin nada vivo”, remató.

Colo Colo en la tabla

Colo Colo se ubica en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 35 puntos, muy lejos de los 41 puntos que tiene Cobresal, hoy por hoy el último clasificado para la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.