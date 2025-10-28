Colo Colo vivió un nuevo golpe en la Liga de Primera tras dejar escapar un triunfo en los minutos finales ante Deportes Limache, que logró el empate 2-2 en el descuento. El resultado generó frustración en el Cacique, que volvió a complicar sus aspiraciones de alcanzar los puestos de copas internacionales, el gran objetivo que le queda en esta temporada para el olvido.

Uno que analizó el empate, fue el periodista Juan Cristóbal Guarello quien lanzó duras críticas al rendimiento del Popular. En el programa Deportes en Agricultura, el comentarista apuntó con fuerza al bajo nivel del equipo y a la falta de actitud mostrada frente a un rival que pelea por mantener la categoría.

“Colo Colo no llegó tanto en el primer tiempo, el mínimo. Vale cinco veces más el plantel de Colo Colo, estás jugando contra un equipo que pelea el descenso, te gastaste lo que no tenías esta temporada, no te queda más que entrar a Copa Sudamericana y ¿estás jugando así? ¡Te tomaste dos días libres, dos días libres”, cuestionó Guarello con evidente molestia.

“Colo Colo tiró la toalla, dejó de competir”

El periodista también fue durísimo con el nivel físico del equipo que dirige Fernando Ortiz: “Después del gol de Lucas Cepeda, Colo Colo empezó a mostrar cansancio, se empezó a apagar, le empezaron a pesar las patas. No puede ser que se te venga encima Limache, se te vino encima Limache de local… y te empató, ah, te empató”, cerró.

Guarello también fue crítico con el bajo nivel de Arturo Vidal quien disputó los 90 minutos ante Limache: “Vidal sale cuando él quiere, cuando pide salir, sale, nadie se mete ahí. Ortiz no tiene nada de piso para entrar ahí en el camarín… y ahí está, después no reclamen”, lanzó.

Finalmente, el periodista fue lapidario con el momento del club y aseguró que en esta temporada el Cacique dejó de competir: “Colo Colo tiró la toalla, dejó de competir, si se mete a la Sudamericana bien, y sino bien también ya está… Se puede meter por ahí, que se yo, se motivan para un partido pero no se puede jugar así… o sea juegas cuando quieres, te motivas cuando quieres, te tomas días cuando quieres… a Colo Colo las vacaciones le han costado muy caro esta temporada”, cerró.