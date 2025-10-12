Colo Colo femenino enfrentó a Libertad por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Las albas sacaron la tarea adelante y con gol -otra vez- de Mary Valencia, se instalaron en semifinales del certamen continental.

Las albas tuvieron las más claras en la primera parte. Sin embargo, todos los remates del equipo colocolino no complicaron en demasía a la portera rival dado que todos estos fueron por sobre el horizontal.

Pero a los 60′, apareció la heroína del “Cacique”, Mary Valencia, para romper definitivamente el cero y dejar al popular más cerca de la hazaña y meterse dentro de las cuatro mejores del certamen continental.

Con este resultado, el cuadro popular se metió dentro de las cuatro mejores de la Copa Libertadores femenina. Su rival se definirá esta tarde desde las 20:00 horas.

¿Quién será el rival de Colo Colo femenino en cuartos de final de Copa Libertadores?

Ahora, Colo Colo femenino espera rival en las semifinales de Copa Libertadores. Este saldrá del encuentro entre Deportivo Cali y Sao paulo.

El equipo de Tatiele Silveira se mete dentro de las cuatro mejores del continente.

Cabe recordar que las albas ya vencieron al cuadro brasileño en la fase de grupos. En tanto, el conjunto colombiano fue el verdugo de Universidad de Chile en la última fecha de la primera fase.