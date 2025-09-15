Colo Colo fue ampliamente superado por Universidad de Chile en la Supercopa del fútbol chileno, donde no se notó la ‘mano’ de Fernando Ortiz en un Cacique que sigue sin encontrar el rumbo en la temporada de su centenario.

El capitán de los albos, Esteban Pavez, dio la cara tras la dura derrota por 0-3 ante los universitarios y dejó una frase que sacó ronchas en los hinchas del Cacique que estuvieron atento a sus palabras.

El Cacique fue humillado en Independencia. | Foto: Photosport

“Obviamente, caliente. Nunca pensamos que íbamos a perder… creo que hasta la expulsión el equipo estaba compitiendo, tuvimos aproximaciones, y después de la expulsión fue todo el partido de ellos”, dijo.

En esa línea, agregó diciendo que “Hasta la expulsión el partido estaba parejo; nos iban ganando 1-0 pero estaba el equipo compitiendo, estábamos llegando, tuvimos aproximaciones que no las pudimos terminar bien y después el partido fue netamente para ellos”.

Lo cierto es que el Cacique nunca compitió ante Universidad de Chile y el cuadro azul fue ampliamente superior incluso cuando estaban 11 contra 11, situación que los hinchas albos no dejaron pasar como si nada y recriminaron al capitán por tener una visión ‘alterada’ de lo sucedido en el estadio Santa Laura.

Colo Colo, sin títulos

El Cacique, después de mucho tiempo, cerrará una temporada sin títulos; eliminados de Copa Chile, Copa Libertadores, perdió la Supercopa ante la U y no tiene chance matemática -ni futbolística- de ser campeón en la Liga de Primera 2025.