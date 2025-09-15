La Supercopa del fútbol chileno se la quedó Universidad de Chile sobre Colo Colo, equipo al que vapuleó por un claro y contundente 3-0 en el Estadio Santa Laura para ser el flamante ganador del título nacional.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz nunca se encontró dentro de la cancha y ni cuando el partido estaba 11 contra 11 fue parejo, ya que el cuadro azul siempre mostró un mejor mecanismo de juego y protagonismo para quedarse con el encuentro.

Colo Colo fue humillado. | Foto: Photosport

Uno que en la previa asomó como titular en varias formaciones que probó Fernando Ortiz fue Manley Clervaux, quien finalmente no entró y no vio ni un minuto en el partido donde el Cacique fue apabullado por su clásico rival.

El propio jugador, de origen haitiano, reaccionó en sus Redes Sociales con un enigmático mensaje que muchos lo interpretaron como un palo a Fernando Ortiz: “Somos triunfadores, no porque siempre ganamos. Sino porque todos los días lo seguimos intentando”, colgó.

Lo cierto es que Manley Clervaux se quedó con las ganas de entrar en la derrota del Cacique, la cual pegó fuerte en el camarín albo y ahora deberán concentrarse en el Campeonato Nacional 2025 para tratar de entrar a copas internacionales la próxima temporada.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique volverá a un campo de juego el próximo viernes 26 de septiembre cuando, a partir de las 7 de la tarde, tenga que recibir en el Estadio Monumental la visita del colista Deportes Iquique.