La emoción de Fernando Ortiz tras el título de Colo Colo: “Podemos ilusionarnos mucho más”

El entrenador de Colo Colo se sacó un tremendo peso de encima tras lograr su primer título como director técnico.

Este domingo se acabó la espera y Colo Colo se consagró campeón de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique alcanzó su estrella número 35 al vencer por 2-1 a Ñublense de visita en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

Tras la agónoca victoria en la Región de Ñuble, el entrenador Fernando Ortiz soltó toda la emoción en diálogo con TNT Sports, en medios de los festejos de sus jugadores.

“Hoy sí somos campeones, logramos ese ansiado y anhelado título. Feliz por el plantel que tengo, feliz por los jugadores, tuvimos un año muy complicado en muchísimas cosas. Quizás a veces no se ven, no se toma, pero surfeamos, trabajamos, insistimos, creímos, nunca bajar los brazos. Imagínate que metimos el gol en el último minuto sabiendo que la victoria nos daba el campeonato. Son y serán siempre los jugadores los responsables y de tener siempre a Colo Colo lo más arriba posible”, comenzó diciendo.

Luego, el técnico argentino profundizó en lo que significa su primer título como director técnico, tras haber estado varias veces cerca de gritar campeón en México.

“Imagínate que he estado en seis ocasiones para poder lograr un objetivo y no se me había dado y siempre me he levantado, nos hemos levantado con mi cuerpo técnico y seguir creyendo en lo que creíamos desde el inicio cuando nos juntamos”, exclamó.

También dedicó este campeonato a su familia, que estuvo presente esta jornada en Chillán: “Mi madre la tengo en el cielo pero sé que está festejando. Mis hijos, mi hermana, la familia entera, a mi mujer que está acá arriba, que me acompaña siempre, mi hija que está acá que no debe entender nada, pero sabe que su papá ha dejado la vida para que pueda ganar el objetivo”.

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Fernando Ortiz consiguió su primer título como entrenador al mando de Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

El futuro de Fernando Ortiz

Finalmente, el estratega de 48 años se refirió a su futuro, pues termina contrato en diciembre pero está abierto a una renovación, incluso adelantó que esta semana se sentará con el presidente Aníbal Mosa a ver esta situación.

“Yo estoy agradecido y seguramente esta semana me podré juntar con él. La prioridad la tiene Colo Colo y por qué no ilusionarse. Podemos ilusionarnos para mucho más”, completó el Tano Ortiz.