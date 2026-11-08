El presidente de Blanco y Negro mostró toda su conformidad por la obtención del título en la Liga de Primera 2026.

Este domingo Colo Colo alcanzó la anhelada estrella 35 al vencer agónicamente por 2-1 a Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026, desatando los festejos en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

En medio de las celebraciones en zona mixta, habló con los medios de comunicación el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien expresó toda su alegría por el objetivo cumplido.

“Contento por la hinchada, por el cuerpo técnico, por los jugadores, que nunca bajaron los brazos. Creo que las decisiones de aguantar al técnico, de traer a los jugadores que trajimos, esos jugadores de calidad terminaron levantando la copa”, expresó el timonel albo.

Luego, se refirió al futuro del entrenador Fernando Ortiz, quien termina contrato en diciembre pero se sentarán a negociar su renovación esta semana que viene.

“Para nosotros la prioridad es el Tano. Primero lo que tenemos que hacer es sentarnos con el cuerpo técnico. Lo que hay que hacer ahora es celebrar y a contar del martes, miércoles, nos sentaremos a conversar con el cuerpo técnico”, adelantó el empresario de origen sirio.

Aníbal Mosa festejó con el plantel de Colo Colo en Chillán. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

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¿Qué pasará con Arturo Vidal y Vozinha?

En la misma línea, indicó que luego de abrochar la continuidad del DT, seguirán revisando las extensiones del plantel, donde el caso que más preocupa al hincha albo es el de Arturo Vidal.

“Teniendo el tema con el cuerpo técnico, se van a sentar con Jaime Pizarro y Daniel Morón, y va a decir bueno, ‘este va a continuar o este no va a continuar’. Tenemos que ver cómo vemos nosotros el equipo para el 2027”, señaló Mosa.

Lo mismo ocurrirá con el arquero Vozinha. “Por supuesto, hay que verlo, eso tendrá que tener una conversación también con el técnico. Primero el técnico y de ahí vamos a conversar con todos los jugadores”, insitió el puertomontino.