La Liga de Primera 2025 entra en tierra derecha y este lunes se vivirá un partido con urgencias dispares, pero con la misma necesidad de triunfo: Deportes Limache recibirá a un Colo Colo en crisis en el Estadio Nacional.

Para los dirigidos por Fernando Ortiz, el partido es una de sus últimas oportunidades para intentar sumar puntos que les permitan soñar con un cupo a copas internacionales, tras una temporada para el olvido.

Los “Tomateros”, en cambio, siguen luchando por no descender a la Primera B y el duelo ante el Cacique no es solo por los tres puntos, también puede ser la gran vitrina de la temporada.

Daniel Castro y el importante duelo ante Colo Colo

En la previa de este choque, la principal amenaza ofensiva de los limachinos, el delantero Daniel “Popín” Castro, analizó el partido en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro.

“Le hemos ganado dos o tres veces a Colo Colo, pero todos sabemos el equipo que tiene, la repercusión que va a estar en ese partido”, partió diciendo el atacante de 31 años.

Daniel Castro le ha convertido en dos oportunidades a Colo Colo | FOTO: Raul Zamora/Photosport

“Sabemos que Colo Colo tiene que salir a ganar y con su gente y a estadio lleno, pero nosotros tenemos el hambre de ganar por la posición que estamos y de ganarle a Colo Colo. Ganarle a Colo Colo da una repercusión importante y para nosotros como jugador se hace notar”.

Colo Colo vs. Deportes Limache: cuándo y a qué hora es el partido por la Liga de Primera

El duelo entre Colo Colo y Deportes Limache se disputará el lunes 27 de octubre a las 18:00 horas en el Coloso de Ñuñoa.