La imagen de los hinchas de Unión Española llorando luego del pitazo final del partido donde Deportes Limache se impuso por la cuenta mínima, dan cuenta del momento hispano, quedando a cuatro puntos del cuadro tomatero a falta de dos fechas.

Es un hecho que los de Plaza Chacabuco quedaron con un pie en la Primera B considerando no sólo que dependen de que Deportes Limache pierda sus dos partidos, además deben ganarle a O’Higgins y Coquimbo Unido, algo nada fácil en el papel.

Sin embargo, el entrenador que hizo su debut en Quillota, Gonzalo Villagra prefirió abrazar un discurso positivo en vez de asumirse derrotado.

Unión Española cayó ante Limache y quedó casi condenada a la B.

“No está definido y vamos a luchar hasta el final, eso ténganlo por seguro y ese va a ser el mensaje. Mientras haya opciones, vamos a luchar”, afirmó.

Agregando que “es nuestra obligación salir a ganar el próximo partido. Sabemos la difícil situación en que estamos, no dependemos de nosotros, pero no podemos bajar los brazos. Hay que apoyarse en el compañero y hay que entrar a ganar, dejando todo por el todo. Tendremos que esperar el próximo partido, pero hay que buscar el triunfo”.

El análisis de Gonzalo Villagra sobre la derrota ante Deportes Limache

El DT de Unión Española asegura que “hicimos un muy buen primer tiempo, nos generamos ocasiones de gol. Hubo situaciones donde pudimos tener mayor profundidad, pero nos costó”.

Villagra destaca a su equipo indicando que “controlamos el juego, fuimos valientes y atrevidos en tener el balón, no rifarlo. Generamos buenas ocasiones que no concretamos y el partido cambia tras la expulsión”.