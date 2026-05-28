La grave acusación de Mauricio Israel a jugador de Colo Colo: “Trátate, tienes una enfermedad”

El periodista y conductor de Círculo Central hace una grave acusación a uno de los pilares de la campaña de Colo Colo.

Colo Colo tiene la mente puesta en el compromiso de este sábado por la Liga de Primera 2026, donde junto a su público tendrá que visitar a Deportes La Serena en un duelo clave para mantener la distancia con sus más cercanos perseguidores.

Un jugador que ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas es Arturo Vidal, quien lleva dos autogoles de manera consecutiva con los albos y, como si eso fuera poco, se vio envuelto en líos económicos de dudosa procedencia.

El que reaccionó a los hechos extra futbolísticos fue Mauricio Israel, periodista y conductor del programa Círculo Central quien hizo una grave acusación al ‘King’: “No más, Arturo, no más. Lo más importantes es que te trates la ludopatía. Te tiene mal, te tiene perdido”, dijo.

Israel apuntó a Vidal. | Foto: Photosport

“Ha tenido problemas con el alcohol, pero el gran problema de Arturo es la ludopatía. Si tu quieres triunfar en Colo Colo, en la selección como técnico y traspasar toda tu experiencia donde has sido ídolo, preocúpate de ti, cuídate, trátate porque es una enfermedad y hay que tratarlas”, agregó.

Israel habla desde su experiencia personal y aconseja: “Yo también pasé por serios problemas económicos, estuve en el fango y salí. Cambie mi estilo de vida, de ser y tu estás a tiempo de poder hacerlo también. Cuando uno ha vivido cosas tiene que saber salir hacia adelante y aquí la invitación es a que lo hagas”.

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Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Arturo Vidal dentro de la cancha es un pilar fundamental para Fernando Ortiz y seguramente será titular el sábado para enfrentar a los papayeros en La Portada.

En síntesis

Colo Colo visitará a Deportes La Serena este sábado por la Liga de Primera 2026.

Arturo Vidal anotó dos autogoles consecutivos y registra problemas económicos según el texto.

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