El primer ‘refuerzo’ de Colo Colo para la temporada 2027 se cocina a fuego lento: “Tendremos que conversar”

El conjunto albo sigue de cerca a un jugador que está dando de qué hablar esta temporada en la Copa Sudamericana.

Colo Colo está ad portas de cerrar la primera rueda de la Liga de Primera 2026 y pretende hacerlo con dos triunfos, ya que le resta enfrentar a Deportes La Serena en el norte chico del país y luego recibir a Cobresal por la Fecha 15.

De reojo, Aníbal Mosa y compañía están atentos al Mercado de Fichajes invernal para incorporar jugadores que le puedan dar un salto de calidad al plantel. Un poco más de reojo, ya empiezan a pensar en la temporada 2027.

Ahí aparece el primer ‘refuerzo’ que está teniendo una brutal temporada con el Montevideo City Torque de Uruguay: “Lo de Salomón Rodríguez viene a corroborar que sí tenía condiciones para jugar en Colo Colo. Quizás le costó adaptarse al salto desde un equipo de provincia a uno grande”, dijo sobre el jugador charrúa.

Salomón Rodríguez es figura en Uruguay. | Foto: Photosport

¿Vuelve al Cacique para la próxima temporada? Mosa prefiere no quemarse con su respuesta, pero asegura que un regreso será evaluado: “Salomón sigue siendo jugador del club y tendremos que conversar para ver qué hacemos”.

Entre liga uruguaya y Copa CONMEBOL Sudamericana, Salomón Rodríguez acumula 21 partidos jugados, diez goles y dos asistencias, un registro bastante superior a lo que mostró en todo el 2025 junto a los albos.

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¿Volverá? Todo depende de cómo termina Salomón Rodríguez la temporada junto al equipo uruguayo y si no despierta el interés de otros equipos, ya que el Cacique podría optar por hacer caja en lugar de que vuelva al Estadio Monumental.

En síntesis

Colo Colo busca cerrar la primera rueda ante Deportes La Serena y Cobresal.

El presidente Aníbal Mosa evaluará el regreso del delantero charrúa para la temporada 2027.

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