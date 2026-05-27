Marcelo Díaz entrega dos pésimas noticias para Fernando Gago y la U. de Chile: “Me atrevo a decir que…”

El periodista que cubre a los azules para TNT Sports entregó pésimas noticias a Fernando Gago y los hinchas de Universidad de Chile.

Después de un largo tiempo, Universidad de Chile volverá a ver acción por la Liga de Primera 2026 este sábado, día en donde debe recibir en el Estadio Nacional la visita de Deportes Concepción por la Fecha 14.

Lamentablemente para Fernando Gago y el resto del cuadro azul, no hay buenas noticias según informó el periodista Marcelo Díaz: “Segundo día de entrenamiento de Universidad de Chile pensando en Deportes Concepción y, siendo martes, me atrevo a decir que Matías Zaldivia no va a llegar al partido”, dijo en Pelota Parada de TNT Sports.

Sobre el ex Arsenal de Sarandí, Díaz complementa su información diciendo que “Estaba la esperanza que pudiera volver el fin de semana contra Concepción, pero en esta recuperación, que lleva 16 días, lo más probable es que no llegue al 100%”.

Zaldivia no estaría ante Deportes Concepción. | Foto: Photosport

“Todavía hace trabajo kinésico, no ha sido rápido el proceso y se espera que pueda estar en cancha a partir de los últimos días de esta semana o el lunes pensando en Audax Italiano”, agregó el comunicador.

Eso sí, Zaldivia no sería la única baja: “Lo de Nico Ramírez está en reintegro recién. Podría llegar con 3 entrenamientos. Quizás a la banca, quizás, pero tampoco en un 100% y no sería arriesgado por Fernando Gago”.

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Así las cosas, lo más probable es que Fernando Gago tenga que alinear en la zona posterior del campo de juego a Franco Calderón y Bianneider Tamayo, quienes suelen ser suplentes en el cuadro azul.

En síntesis

Universidad de Chile enfrentará a Deportes Concepción este sábado por la Fecha 14 de la Liga 2026.

El defensor Matías Zaldivia quedó prácticamente descartado para el encuentro debido a una lenta recuperación física.

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