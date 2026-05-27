El ex jugador del 'Cacique' manifestó su gran deseo de poder retornar a Colo Colo.

Colo Colo ya empieza a pensar en lo que será el mercado de pases que ya se avecina, en donde los ‘Albos’ esperarán poder aprovechar esta ventana para poder nutrir su plantel pensando en los desafíos que tiene para el segundo semestre.

Respecto a esto, en las últimas horas el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN lanzó un bombazo que ilusiona a todo el hincha del ‘Popular’, en la que indicó que el ex Colo Colo, Carlos Palacios, quiere volver a vestirse de blanco y negro.

“Preguntando respeto a esta posibilidad, Carlos Palacios se comunicó con alguien de su circulo cercano y le dijo “yo quiero salir de Boca Juniors y quiero jugar en Colo Colo la próxima temporada“, parte señalando Alvarado.

Siguiendo en esa línea, el reportero sabe que si bien existe el deseo del jugador en poder volver, hay que tomar en consideración lo que decida su club, Boca Juniors, quien en primera instancia, solo dejaría partir al jugador por una venta.

Palacios quiere volver a Colo Colo | Foto: Photosport

“Esto no quiere decir que vaya a llegar al Estadio Monumental porque el contrato no es menor, en Boca Juniors averiguando sobre el futuro de Palacios quieren dinero, nada de préstamo“, remarcó.

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Concluyendo, Alvarado mantiene la ilusión de cierta forma en los hinchas de Colo Colo, en la que saben que el deseo de Carlos Palacios en volver, puede ser cargar la balanza para una decisión a futuro.

“El deseo de Carlos Palacios es poder volver al Estadio Monumental. Se ve complicado, pero hay que ver el deseo de volver de Palacios”, cerró.

En Síntesis

Carlos Palacios comunicó su deseo de salir de Boca Juniors para volver a Colo Colo.

comunicó su deseo de salir de Boca Juniors para volver a Colo Colo. El periodista Cristián Alvarado reveló la información sobre las intenciones del delantero en Radio ADN.

reveló la información sobre las intenciones del delantero en Radio ADN. Boca Juniors solo aceptará una venta de Palacios y descartó la opción de un préstamo.