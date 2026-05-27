Ya hay resolución: el Tribunal de Disciplina falla tras la pelea en el clásico entre la UC y Colo Colo

El Tribunal de Disciplina de la ANFP tomó una importante decisión tras el conflicto en el clásico.

El duelo entre laUniversidad Católica y Colo Colo sigue dando que hablar y todo esto tras lo que fue el pleito que se dio al final del compromiso, en donde jugadores de ambos equipos se repartieron empujones y golpes.

Dentro de este accionar, hay cuatro jugadores que fueron observados por parte del juez José Cabero, quienes son Vicente Bernedo, Daniel González, Joaquín Sosa y Javier Méndez.

Estos cuatro jugadores fueron los máximos protagonistas de lo que fue este encontronazo, lo que fue informado por parte del juez de la brega dentro de su informe, esperando por un castigo para cada uno de ellos.

En las últimas horas, el Tribunal de Disciplina de la ANFP tuvo su reunión de todos los días martes, en la que tomó una decisión respecto a estos cuatro jugadores involucrados en la polémica.

Los jugadores fueron citados a la próxima audiencia | Foto: Photosport

Los cuatro jugadores serán citados a audiencia

Hace unos instantes, desde el sitio oficial del fútbol chileno se dio a conocer lo que fue la resolución de la fecha y en particular a lo que fue esta polémica que involucra a los jugadores de la UC y Colo Colo.

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La decisión del Tribunal fue en no darles un castigo provisional para la fecha que se avecina, pero si los cuatro fueron citados de manera presencial a la próxima audiencia.

Dentro de esta, es muy probable que desde el mismo de Tribunal de Disciplina les entreguen sus fechas de suspensión tras lo que fue la pelea que protagonizaron en el clásico.

Además, el kinesiólogo de ‘Cacique’ también fue citado a esta audiencia tras lo que fue su intervención en arrojar agua en plena pelea, situación que digustó por completo.

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De esta manera, los cuatro jugadores involucrados si podrán ser opción para los respectivos partidos que tengan este fin de semana, en donde Universidad Católica se enfrentará a Huachipato y Colo Colo a Deportes La Serena.

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