Polémica decisión del Tribunal de Disciplina tras U. Católica vs Colo Colo: revierte una amonestación

La polémica decisión del Tribunal de Disciplina que sacará ronchas tras el clásico entre la UC y Colo Colo.

El duelo entre la Universidad Católica y Colo Colo sigue generando debate tras lo que fue un polémico cierre que se vivió en el Claro Arena, en la que ambos equipos terminaron a los golpes y empujones.

Tras esta situación, en las últimas horas desde el Tribunal de Disciplina tomaron importantes decisiones sobre los grandes protagonistas de este conflicto: Vicente Bernedo, Daniel González, Joaquín Sosa y Javier Méndez.

Estos cuatro jugadores fueron citados para la próxima audiencia del Tribunal de Disciplina, en la que seguramente los futbolistas recibirán sus respectivas fechas de suspensión tras la pelea en la que fueron protagonistas.

En lo que fue dicho partido, aquella no fue la única decisión que tomó el Tribunal de Disciplina tras el clásico entre la UC y Colo Colo, ya que también dio a conocer otro veredicto, que sin duda puede sacar ronchas.

Hernández fue absuelto | Foto: Photosport

El Tribunal borra la amonestación a Hernández

Desde el Tribunal de Disciplina dieron a conocer la decisión de que el jugador de Colo Colo, Leandro Hernández fue absuelto de su amonestación durante el duelo ante la UC en lo que fue su encontrón con Vicente Bernedo.

Publicidad

Para la autoridad, el volante del ‘Cacique’ no fue acreedor de la amonestación de José Cabero tras su polémica con Vicente Bernedo después de el gol del 1-1 de Javier Correa, por lo que su tarjeta amarilla no fue computada.

La única mala noticia para Colo Colo fue que se confirmó la tarjeta roja para el volante Tomás Alarcón, quien recibió una fecha de castigo y no podrá decir presente en el próximo duelo ante Deportes La Serena.

En Síntesis

El volante de Colo Colo Leandro Hernández fue absuelto de su amonestación por el Tribunal.

fue absuelto de su amonestación por el Tribunal. Los futbolistas Vicente Bernedo , Daniel González, Joaquín Sosa y Javier Méndez fueron citados a audiencia.

, fueron citados a audiencia. El mediocampista Tomás Alarcón recibió una fecha de castigo tras ser expulsado en el clásico.