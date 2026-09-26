El entrenador Fernando Ortiz fue consultado por su opinión por lo que pasó el jueves en la noche en la Copa Chile.

Este viernes Colo Colo venció por 1-0 a Audax Italiano y se convirtió en el primer cuartofinalista de la Copa Chile 2026, donde espera rival entre Ñublense y Deportes Puerto Montt.

Tras el partido en el Estadio Nacional, habló en conferencia de prensa el entrenador Fernando Ortiz, quien destacó el trabajo de su equipo para avanzar a la ronda de los ocho mejores en este torneo.

“Resalto a todos mis jugadores, resalto el entendimiento de lo que significa jugar en equipo, el entendimiento, donde ellos saben que el nombre no pasa por un lado sino por el funcionamiento del equipo y eso como entrenador me satisface muchísimo. Nosotros somos un equipo grande, donde lugar que vayamos a jugar tenemos que salir victoriosos, trabajamos para eso y hoy pudimos pasar a la siguiente fase”, comenzó diciendo.

Respecto a las obligación de ganar para el Cacique, añadió: “Vestir esta camiseta y ser el entrenador de este club conlleva eso, pero a la vez no es ganar, ganar, ganar, ganar. Sí trabajamos para ganar, a veces es fútbol, el rival juega, lo importante es que sacamos adelante un partido difícil y pusimos a Colo Colo en cuartos de final de una copa”.

La opinión de Fernando Ortiz por los incidentes en Sausalito

En la instancia, el técnico argentino también fue consultado por su opinión respecto a los graves incidentes que ocurrieron el jueves en el partido entre Everton de Viña del Mar y Universidad de Chile, por la misma Copa Chile, donde barristas de la U lanzaron bengalas y el duelo tuvo que ser suspendido.

Respecto a aquello, el Tano Ortiz hizo un llamado a terminar con estas situaciones que afectan la actividad: “Es algo que es lamentable, sinceramente, pero no puedo opinar un poco más porque no estuve en el partido. Pero lo que sucedió se tiene que cortar de una vez”.