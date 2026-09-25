La principal autoridad de la Región Metropolitana tomó una radical medida de cara a la revancha de la llave entre Universidad de Chile y Everton.

Una dura medida acaba de tomar la Delegación Presidencial de la Región metropolitana para el partido entre Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar para la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Esto tras los graves incidentes de este jueves en el partido de ida de esta llave en el Estadio Sausalito en la Ciudad de Jardín, duelo que tuvo que ser suspendido cerca del final por lanzamiento de bengalas desde el sector donde se ubicó la barra de la U.

Primer castigo para los hinchas de la U (Photosport).

La revancha está progra,ada para el próximo domingo 17 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Nacional, pero la autoridad regional decidió implementar algunas medidas de seguridad ante lo ocurrido.

Lo primero es prohibir el ingreso de los 2.866 hinchas azules que estuvieron anoche en el recinto viñamarino. Lo segundo, obligar al cuadro laico congelar la venta de entradas para la vuelta.

Tercero, se ha reclasificado el partido, pasando de un duelo clase B a uno clase A, para así disponer de mayores exigencias en materia de seguridad. Y en cuarto lugar, se ha prohibido la asistencia de público visitante.

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Todo esto fue informado a través de un comunicado que sacó la Delegación Presidencial Metropolitana a través de todos sus canales.