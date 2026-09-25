El capitán de Colo Colo habló después de varias semanas de silencio y dejó un enigmático mensaje tras el triunfo sobre Audax Italiano.

Este viernes Colo Colo clasificó a cuartos de final de la Copa Chile 2026 al vencer por 1-0 a Audax Italiano con gol del canterano Gedeón Díaz, en el partido de revancha que se disputó en el Estadio Nacional.

Una de las figuras del triunfo albo fue su capitán, Arturo Vidal, quien rompió el silencio de varias semanas terminado el cotejo en el coliseo de Ñuñoa.

El King en diálogo con TNT Sports, valoró esta victoria considerando el gran número de bajas del cuadro popular, pero también dejó un enigmático mensaje.

“Muy feliz, de verdad que estoy muy contento con el equipo, nos faltan muchos jugadores, pero a los jugadores que les tocó entrar, de titular o cuando entraron, lo hicieron muy bien. Eso habla muy bien del trabajo que se ha hecho, los jóvenes siguen aprovechando la oportunidad, esperamos seguir así y tratar de lograr los dos objetivos que tenemos”, comenzó diciendo.

La bomba de Arturo Vidal en Colo Colo

Al ser consultado por su situación personal y la demora de Blanco y Negro para extender su contrato para la temporada 2027, el volante de 39 años soltó una bomba.

“No estoy inquieto, no he hablado porque hay muchas cosas que no me gustan, pero estoy súper tranquilo. El mejor de Sudamérica, vi el otro día que salí, un jugador así no puede estar nunca nervioso”, lanzó.

Publicidad

“Estoy muy contento con lo que estoy haciendo, espero que a fin de año podamos celebrar estos dos títulos y si se da seguir acá, feliz”, completó el bicampeón de América.

Arturo Vidal termina contrato con Colo Colo en diciembre. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Luego en conferencia de prensa, se le consultó al entrenador Fernando Ortiz por estas declaraciones de Vidal, a lo que respondió: “No sé a qué se refiere Arturo, pero pasamos de fase y es lo más importante”.