Chile vs. Perú: ¿a qué hora y dónde ver la definición por el bronce en los Juegos Odesur?

La Selección Chilena saltará a la cancha en búsqueda del premio de consuelo. El antecedente no es optimista.

La Selección Chilena llega al fin de su participación en los Juegos Odesur 2026. El combinado nacional vuelve a la acción y esta vez enfrentará a Perú con una misión: alcanzar la medalla de bronce.

Luego de la dura derrota contra Paraguay, el equipo de Sebastián Miranda tendrá que levantar la cabeza y buscar el tercer lugar ante un rival que promete darlo todo por el premio de consuelo.

Es que en esta misma competencia, Perú ya se quedó con una victoria 2-0 contra Chile. La segunda fecha de la fase de grupos midió a ambas selecciones y la superioridad bicolor quedó expuesta.

Sin embargo, en esta ocasión, La Roja quiere dar vuelta la página y retornar al país con una condecoración entre sus manos. La agónica caída en la semifinal aún pesa en el camarín.

Cabe consignar que en la final, Argentina (que dejó en el camino a Perú) se topará con Paraguay.

La Selección Chilena jugará contra Perú por la medalla de bronce. (Foto: La Roja)

¿Cuándo juega Chile vs. Perú?

La definición por el tercer lugar (medalla de bronce) está pactada para este viernes 25 de septiembre. Se jugará desde las 10:00 horas de Chile en el Estadio Marcelo Bielsa.

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¿Dónde ver el partido por los Juegos Odesur?

Dicho enfrentamiento entre Chile y Perú podrá ser sintonizado a través de las plataformas de TVN. Será emitido por su señal abierta de TV y en sus servicios de streaming.