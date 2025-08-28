En Colo Colo y Universidad de Chile se alistan para disputar una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, que se llevará a cabo este domingo 31 en el Estadio Monumental.

Este importante encuentro siempre deja estadísticas y registros que los jugadores buscan mejorar o superar. En este contexto, el guardameta Fernando de Paul enfrentará un desafío personal tras la partida de Brayan Cortés: revertir su historial en los duelos ante la U.

Los malos números de Fernando de Paul en Superclásicos

El “Tuto”, sumando sus pasos por el Romántico Viajero y el Cacique, ha disputado 9 Superclásicos: 7 con los azules y 2 con los albos. En estos encuentros registra 5 derrotas y 4 empates, sin conocer la victoria en ninguno de ellos. Esta racha negativa marca un desafío adicional para el portero en el próximo duelo.

Ahora, con la camiseta del Cacique, el meta de 34 años buscará romper esta mala racha y demostrar su nivel bajo los tres palos, aportando seguridad a la defensa y liderazgo en este partido de alta exigencia.

Fernando de Paul enfrentando a Universidad de Chile | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Además, este clásico no solo será una prueba para Fernando de Paul a nivel individual, sino que también será determinante para el rendimiento colectivo de Colo Colo.

Superclásico: fecha, día y hora

El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile arrancará este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental, compromiso válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.