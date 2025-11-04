El próximo fin de semana a Colo Colo le tocará visitar a Unión Española por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025, un partido crucial para ambos equipos, el que se disputará en el Estadio Santa Laura.

Obviamente, los hispanos serán locales y para ello tomaron una importante decisión en la previa, la que fue informada este martes a través de un comunicado.

Desde el elenco de Independencia determinaron que el partido solo se jugará con presencia de público del equipo dueño de casa, por lo que los hinchas albos no podrán acceder a la venta de entradas.

Asimismo, desde Unión indicaron que reforzaron las medidas de seguridad para evitar cualquier conflicto y que se pueda dar un enfrentamiento con un ambiente familiar.

Revisa el comunicado de Unión Española a continuación:

Comunicado oficial de Unión Española.

Con esto, sin duda que los rojos buscan tener un plus ante el Cacique, considerando que si vencen a los albos podrían salir de la zona de descenso.

Mientras que el cuadro popular también necesita los puntos para seguir acortando distancia con los puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

El partido entre Unión Española y Colo Colo está programado para este sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.

