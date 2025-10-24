En Colo Colo se alistan para lo que será el partido del próximo lunes 27 de octubre, cuando reciban a Deportes Limache desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional, por la fecha 25 de la Liga de Primera 2025.

Así es, el Cacique se traslada a Ñuñoa mientras se recupera la cancha del Estadio Monumental tras los conciertos de Kendrick Lamar e Imagine Dragons.

Y sobre aquello se refirió esta jornada en conferencia de prensa el defensa Emiliano Amor, quien envió una potente frase por este cambio de localía del cuadro popular.

“La verdad sobre la localía, desde que llegué, Colo Colo es local en todos lados, sea acá en el Monumental o en otro estadio, la gente siempre está. Así que contentos por jugar con nuestra gente”, lanzó el zaguero argentino.

Luego respondió por la polémica de inicios de semana, por los dos días libres que otorgó el entrenador Fernando Ortiz al plantel, pese a la derrota del domingo por 1-0 ante Coquimbo Unido.

“Entiendo que la caja de resonancia es muy fuerte. Que cualquier detalle para bien o para mal va a sonar en todos lados. Pero el cuerpo técnico tiene las cosas muy claras y sabe los días que tenemos que entrenar para llegar muy bien al fin de semana, porque también nos va entrenando todos los días. Una planificación ordenada, saben cuándo hacer potencia, saben cuándo hacer físico, cuándo hacer fútbol, cuándo bajar las cargas. Entonces ya se armaron un plan de trabajo, que nosotros acatamos lo mejor posible“, explicó Amor.

Emiliano Amor es uno de los referentes del actual plantel de Colo Colo. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

En Colo Colo son optimistas para enfrentar a Deportes Limache

Finalmente, se refirió a lo sucedido en el partido anterior y cómo piensan mejorar de cara al choque con los Tomateros, buscando acercarse a la zona de clasificación a copas internacionales.

“Fuimos protagonistas, intentamos, no fuimos eficaces, pero creo que el lunes lo vamos a hacer, así que el partido ojalá sea rápido y, sino, tener paciencia y tener la intensidad que tuvimos los primeros 45-60 minutos, que lo hicimos muy bien. Después, sabemos lo que nos jugamos todos los días, todos los partidos, así que siempre para nosotros es dejar a Colo Colo en lo más alto, porque siempre defendemos prestigio, honor, representamos un escudo muy grande, así que creo que todos los partidos son finales para nosotros”, cerró el defensor de 30 años.