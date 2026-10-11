Colo Colo prepara esta formación para enfrentar a Coquimbo Unido en un duelo clave en la Liga de Primera.

Colo Colo en esta jornada tiene un importante duelo dentro de la Liga de Primera, en donde el conjunto ‘Albo’ se enfrenta ante Coquimbo Unido en la cuarta región, con la misión de conseguir un triunfo que lo acerque aún más al título.

Para este compromiso, el estratega Fernando Ortiz ha trabajado con todo con su equipo pensando en este duelo, en el que podrá contar con la presencia de los jugadores seleccionados, quienes no pudieron decir presente en la serie de Copa Chile ante Deportes Puerto Montt.

Ante los ‘Piratas’, el ‘Tano’ volverá a ocupar lo que será su equipo estelar, en la que Diego Ulloa, Jonathan Villagra y Leandro Hernández volverán a la titularidad y el defensor Joaquín Sosa tendría su vuelta tras dejar atrás sus problemas físicos.

De esta manera, la formación de Colo Colo sería Gabriel Maureira en portería; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa y Álvaro Madrid en el mediocampo; Leandro Hernández y Javier Correa en delantera.

Colo Colo se enfrenta ante Coquimbo Unido | Foto: Photosport

El duelo entre Coquimbo Unido y Colo Colo se disputará este domingo 11 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y el árbitro del partido será José Cabero.

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