En Colo Colo ya tienen nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón, ya que este sábado el club oficializó al argentino Fernando Ortiz para tomar las riendas del primer equipo.

Esto a más de una semana desde la partida de su antecesor, quien esperó varios días para despedirse de los hinchas albos a través de un video en su cuenta de Instagram.

El viernes el técnico de 54 años realizó una publicación con el mensaje “gracias Colo Colo” y un resumen de los mejores momentos que vivió con el Cacique.

Especialmente recordando la tremenda campaña que lideró en 2024, donde fue campeón del Campeonato Nacional, la Supercopa y alcanzado los cuartos de final en Copa Libertadores.

El sentido mensaje de Arturo Vidal

Obviamente el pueblo colocolino se hizo sentir y llenó de comentarios la publicación, pero también apareció una de las figuras del cuadro popular.

Se trata de Arturo Vidal, quien fue uno de los más cercanos a Almirón en Colo Colo y lo respaldó hasta el final.

El King le dedicó un sentido mensaje desde su cuenta personal: “Gracias por todo, querido profe. Un placer y un honor trabajar con usted, un abrazo”.