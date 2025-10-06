Este miércoles Colo Colo visita a Deportes Puerto Montt, en el marco de un partido amistoso en medio del receso por el Mundial Sub 20 que se está disputando en nuestro país.

El Cacique vuelve a la Región de Los Lagos después de un año, ya que en julio del 2024 también enfrentaron a los salmoneros con triunfo por 1-0 en el Estadio Chinquihue.

En esta oportunidad el entrenador Fernando Ortiz tienen ocho bajas para el viaje al sur de Chile, entre lesionados y citados a la Selección Chilena, absoluta y Sub 20.

Por lo mismo, el técnico argentino tiene considerados a nuevas promesas albas para viajar con el primer equipo a Puerto Montt. Estos son los juveniles Mauro Ibarra, Milovan Vásquez, Víctor Campos y Benjamín Pérez.

Los dos últimos sumaron minutos la semana pasada en el amistoso a puertas cerradas con Unión Española, que terminó con un 2-1 a favor de los Hispanos en el Estadio Santa Laura.

Pero de estos nombres hay uno que se hizo viral hace algunas semanas por un golazo que le convirtió a Universidad de Chile con la Sub 20 de Colo Colo.

Se trara de Mauro Ibarra, quien el 10 de septiembre anotó desde mitad de cancha en la visita del Cacique a la U en el Complejo Deportivo Azul, partido que fue triunfo por 3-1 para los de Macul por la octava fecha del fútbol joven.

Mira el VIDEO del gol a continuación:

En aquel partido también brilló el lateral derecho Víctor Campos, quien convirtió un doblete.

¿Cuándo y a qué hora es el amistoso de Deportes Puerto Montt vs Colo Colo?

El partido amistoso entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo se jugará este miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Chinquihue. Será transmitido por ESPN y en streaming por la plataforma de pago Disney+.