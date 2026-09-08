En Colo Colo no podrán contar con el joven arquero en los próximos tres partidos debido a su participación con La Roja Sub 20.

En Colo Colo se ha confirmado que perderán a su arquero titular y otros cuatro jugadores que acaban de ser convocados a la Selección Chilena Sub 20 para los Juegos Sudamericanos 2026.

Si bien en el Cacique sabían que esto podía ocurrir, golpea que no puedan contar con Gabriel Maureira para los siguientes compromisos del cuadro popular, por la Liga de Primera y la Copa Chile.

Los partidos que se perderá el portero de 19 años son contra Deportes Concepción este domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, además de la llave de octavos de final de Copa Chile contra Audax Italiano (22 y 25 de septiembre).

De esta forma, en lo inmediato el arco del Cacique quedará en manos de Vozinha, pero tampoco podrán contar con él para la Copa, debido a los compromisos con la Selección de Cabo Verde por la fecha FIFA.

Además de Maureira, Colo Colo cede a La Roja Sub 20 al delantero Yastin Cuevas, los defensas Bruno Torres y Matías Orellana, más el volante Vicente Martínez.

En total, el entrenador Sebastián Miranda nominó a 18 jugadores, donde los albos son el club que aporta más piezas, con cinco convocados.

Publicidad

Nómina de Chile para los Juegos Sudamericanos 2026.

El grupo y los rivales de Chile

Justamente el domingo la delegación nacional partirá a Argentina, que es la sede de estos Juegos Odesur, donde el fútbol masculino se desarrollará en la ciudad de Rosario.

Chile quedó en el Grupo A y enfrentará el miércoles 16 a Panamá (14:00 horas), el viernes 18 a Perú (14:00 horas) y el domingo 20 a Colombia (10:00 horas).

Publicidad

En síntesis